08 декабря 2023, 19:07
ФСБ предложила охранять филиалы российских компаний за границей
Пограничников ФСБ предложили включить в охрану представительств РФ за рубежом
Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств компаний России за границей в связи с ростом антироссийских настроений. Проект указа президента, разработанный спецслужбой, опубликовали на портале проектов нормативных актов.
«Рост актов вандализма, числа протестных акций, <...> попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств указывает на необходимость усиления мер по их защите», — указали в пояснительной записке.
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В связи с этим авторы инициативы предложили наделить ФСБ России полномочиями, которые позволят обеспечить участи военнослужащих пограничных органов в охране различных российских представительств.
В документе напомнили, что сейчас военнослужащие пограничных органов охраняют только дипломатические и консульские учреждения России.
В апреле в здании Российского центра науки и культуры в столице Кипра произошел пожар. После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что поджог РЦНК в Никосии признают терактом при условии, если в здание бросили коктейль Молотова.
ФСБ
Россия
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