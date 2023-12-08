Мир 08 декабря 2023, 19:07 ФСБ предложила охранять филиалы российских компаний за границей Пограничников ФСБ предложили включить в охрану представительств РФ за рубежом

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Пограничников ФСБ могут задействовать в охране представительств компаний России за границей в связи с ростом антироссийских настроений. Проект указа президента, разработанный спецслужбой, опубликовали на портале проектов нормативных актов.

«Рост актов вандализма, числа протестных акций, <...> попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств указывает на необходимость усиления мер по их защите», — указали в пояснительной записке.

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В связи с этим авторы инициативы предложили наделить ФСБ России полномочиями, которые позволят обеспечить участи военнослужащих пограничных органов в охране различных российских представительств.

В документе напомнили, что сейчас военнослужащие пограничных органов охраняют только дипломатические и консульские учреждения России.

В апреле в здании Российского центра науки и культуры в столице Кипра произошел пожар. После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что поджог РЦНК в Никосии признают терактом при условии, если в здание бросили коктейль Молотова.