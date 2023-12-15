Мир 15 декабря 2023, 07:41 ФСБ получила секретную информацию о тактике ВСУ от немецкого шпиона — СМИ Bild: Немецкий разведчик передал ФСБ секретные данные о тактике ВСУ РИА «Новости»

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Полковник германской разведки передал ФСБ секретную информацию о тактике и потерях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, 52-летний немецкий разведчик, возглавляющий отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии, скопировал важные данные с рабочего компьютера и передал их российской стороне.

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Высокопоставленный военный имел доступ к сведениям о секретных операциях ВСУ и их потерях. По данным газеты, шпион вылетел в Москву и встретился с посредником, которому он передал четыре секретных файла.

Ранее президент Украины посетил Германию, где встретился с американским военным командованием. Он нанес визит на немецкую базу в Висбадене, чтобы провести переговоры с генералами. После этого украинский лидер вернется на Украину, отметил заявил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

По информации СМИ, украинский президент отменил визит в Брюссель, так как его участие в саммите Совета ЕС не согласовали.