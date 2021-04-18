ФСБ показало видео вербовки генералов Белоруссии подозреваемыми в госперевороте

Кадры оперативных съемок с задержанием и попыткой вербовок белорусских генералов адвокатом Юрием Зенкевичем и политологом Александром Федутой. Кадры опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На опубликованном ролике видно, как Зенкович прибыл в Москву. В аэропорту он снял деньги из банкомата. Также показано, как Зенкович и Федута общаются на улице. Судя по опубликованным кадрам, задерживали заговорщиков в разных концах Москвы. Первым взяли Зенковича и только потом Федуту.

Кадры беседы Зенковича и Федуты с белорусскими генералами ранее показали по телеканалу «Россия 1». Автор сюжета уточнял, что встреча проходила в VIP-комнате ресторана на Садовом кольце.

Первой целью заговорщики назвали ликвидацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. После они предложили блокировать внутренние войска и захватить телевидение и радиостанции, чтобы сообщить гражданам о смене курса страны.

По словам Зенковича, у него есть связи, чтобы полностью заблокировать всю энергосистему Белоруссии.

В планах также было ликвидировать правительство и руководство силовых структур Белоруссии.

«Все личные данные на них. <…> Наши ребята взломали серверы МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — заявил Зенкович.

После завершения переворота адвокат Зенкович планировал заняться правовой реформой, курировать министерство юстиции, суды и заниматься текстом новой Конституции. К подготовке переворота организаторы планировали привлечь украинских националистов. После чего в течении пяти лет они планировали провести полную политическую реформу по примеру Польши.

Также Зенкевич и Федута обсудили с собеседниками «кошелек» Лукашенко, который он где-то прячет, поэтому его надо найти.

Сегодня КГБ Белоруссии сообщило, что Юрий Зенкевич связан со спецслужбами США. В ведомстве отметили, что следили за организаторами госпереворота на протяжении полугода, фиксируя все их действия. Подтвердились два факта подкупа высокопоставленных лиц. Их имена ведомство пообещало раскрыть в ближайшее время.

Зенкевича и Федуту задержали в Москве при поддержке ФСБ России. В данный момент они находятся в СИЗО, дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Против них завели уголовное дело по статье «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти».

Информацию о помощи КГБ по задержанию подозреваемых в подготовке государственного переворота в Белоруссии подтвердили в ЦОС ФСБ. Там отметили, что заговорщики хотели воплотить свой план 9 мая.

Госдепартамент США опроверг все заявления о причастности к попыткам покушения на президента Белоруссии. Все заявления об этом назвали ложными.