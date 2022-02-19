ФСБ показала видео с места взрыва украинского снаряда под Ростовом

Появились кадры с места попадания снаряд в Ростовской области. Его опубликовала пограничное управление ФСБ региона.

Об этом сообщило РИА «Новости». на месте происшествия работает следственная группа.

СК завел уголовное дело о покушении на убийство из-за разрыва снаряда на приграничной территории Ростовской области. Пострадавших и погибших среди мирного населения нет. Территорию разминировали саперы. На месте побывала группа криминалистов для осмотра места происшествия.

С вечера 18 февраля жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию. Беженцев принимают в Ростовской области, Воронежской и Волгоградской областях. Там ввели режим ЧС и режим повышенной готовности и подготовили места для их размещения.

Также власти Подмосковья заявили, что готовы разместить беженцев.