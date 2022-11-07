ФСБ подсчитала количество выехавших на Украину россиян с июля по сентябрь | 360°

Мир 07 ноября 2022, 17:28 ФСБ подсчитала количество выехавших на Украину россиян с июля по сентябрь РБК: ФСБ заявила, что с июля по сентябрь на Украину выехали более 100 тысяч россиян РИА "Новости"

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Свыше 100 тысяч россиян выехали на Украину в период с июля по сентябрь. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе безопасности России.

Примерно 66 тысяч россиян назвали причину поездки в соседнюю страну как частную. Еще 1,7 тысячи жителей России назвали свою поездку деловой.

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Примерно 32 тысячи отправившихся на Украину обозначены в статистике пограничных служб как обслуживающий персонал транспортных средств.

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Большая часть россиян отправились на Украину на личном автомобиле (84 тысячи). Пешком границу перешли около 15 тысяч, на железнодорожном транспорте выехали 707 человек, а на водном — 49 человек.

С июля по сентябрь в Луганскую и Донецкую народные республики отправились более 700 тысяч россиян. По сравнению с периодом с апреля по июнь, общее число пересечений возросло на 43% против данных по аналогичному временному отрезку 2021 года.

С целью отдыха и туризма за три квартала 2022 года российские граждане совершили более 7,5 миллиона поездок в соседнюю страну, писал RT.