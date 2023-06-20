Мир 20 июня 2023, 19:47 ФСБ охарактеризовала спонсоров диверсий против российских АЭС ФСБ: диверсии против российских АЭС провели при внешней господдержке РИА «Новости»

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К диверсиям на российских атомных электростанциях причастны спонсоры извне, которые заинтересованы в дестабилизации политической обстановки в РФ. Об этом заявил замдиректора ФСБ России — руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игорь Сироткин на конференции в ООН. Его процитировал ТАСС.

По словам Сироткина, проблема попадания оружия к террористам по сей день стоит очень остро.

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«Тем более, когда к этому оказываются причастны госспонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира», — сказал он.

Сироткин также указал на проблему бесконтрольного распространения оружия через черный рынок, где его могут приобретать террористы в своих целях, в том числе для атак на объекты критической инфраструктуры.

Подобные диверсии, как заверил Сироткин, «находят порой поддержку и на государственном уровне» ивне. Тому пример попытки украинских диверсантов атаковать инфраструктуру Курской, Ленинградской и Запорожской АЭС, заключил замдиректора ФСБ.