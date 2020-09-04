ФСБ доложит Путину о материалах белорусских спецслужб по Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей сведений об отравлении Алексея Навального. С материалами разведки Белоруссии ознакомится ФСБ. После этого о ситуации доложат Владимиру Путину.

«Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Материалы белорусской разведки уже переданы Федеральной службе безопасности. После этого спецслужба доложит о полученных сведениях Путину.

Песков отметил, что медики из Омска более открыты, чем немецкие врачи, говоря о состоянии Навального. По словам пресс-секретаря президента, следствие об отравлении Навального де-юре откроют, если будут обнародованы факты об отравляющем веществе.

Ранее Лукашенко во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор Варшавы и Берлина о Навальном. Из услышанного можно сделать вывод о том, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила неправдивые данные о состоянии больного.