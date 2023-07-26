26 июля 2023, 22:52
ФРС США в очередной раз повысила базовую процентную ставку
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов
Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ФРС. Ставка остается максимальной с 2001 года.
«Комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события», — заявили в ФРС, где допустили дальнейшее повышение ставки.
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В ФРС заявили, что продолжат сокращать активы на своем балансе. Этот процесс начался в июне прошлого года, в первые три месяца баланс снизился на 47,5 миллиарда долларов в месяц, а далее снижался на 95 миллиардов долларов в месяц.
ФРС уже повышала процентную ставку на 25 базисных пункта в мае этого года. Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, для этого он решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%.
США
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