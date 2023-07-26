Мир 26 июля 2023, 22:52 ФРС США в очередной раз повысила базовую процентную ставку ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов Freepik

Читать 360tv в

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ФРС. Ставка остается максимальной с 2001 года.

«Комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события», — заявили в ФРС, где допустили дальнейшее повышение ставки.

Реклама

В ФРС заявили, что продолжат сокращать активы на своем балансе. Этот процесс начался в июне прошлого года, в первые три месяца баланс снизился на 47,5 миллиарда долларов в месяц, а далее снижался на 95 миллиардов долларов в месяц.

ФРС уже повышала процентную ставку на 25 базисных пункта в мае этого года. Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, для этого он решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%.