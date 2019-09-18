ФРС США понизила процентную базовую ставку

Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Трамп потребовал от «болванов» в ФРС отменить инфляцию Подробнее

Во время июльского заседания ФРС США понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов впервые за десять лет. На протяжении многих лет регулятор либо сохранял, либо повышал процентную ставку. В 2007–2008 годах ФРС снижала ставку до тех пор, пока та не остановилась на минимальной отметке в 0-0,25%. Это произошло в декабре 2008 года.

За прошлый год американский Федрезерв повышал ставку четырежды — в марте и июне, а затем в сентябре и декабре. В последний раз — в декабре 2018 — ставка было повышена на 0,25 процентного пункта, и достигла 2,25-2,5% годовых.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп потребовал от ФРС понизить процентную ставку до нуля или сделать ее отрицательной. По мнению главы Белого дома, после снижения ставки до минимума Вашингтон сможет начать рефинансирование своего госдолга размером 22 триллиона долларов.