Мир 01 февраля 2023, 05:58 Фронтальная атака на все русское началась на Западе — МИД России МИД России: фронтальная атака на все русское, в том числе на РПЦ, идет на Западе Pxhere

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После начала спецоперации на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил РИА «Новости» спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Геннадий Аскальдович.

«После начала спецоперации являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь», — сказал Аскальдович.

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По его словам, «жесткому морально-психологическому прессингу» подверглись представители РПЦ в некоторых недружественных странах, а также священнослужители автокефальных церквей.

Православных священников заставляют осудить спецоперацию, а также политику президента России Владимира Путина, отметил собеседник агентства. Также их заставляют разорвать отношения с РПЦ и перейти в лоно раскольнической церкви на Украине.

НАТО зомбирует соседние с Россией государства русофобскими страшилками, но РФ от стран Запада ничего не надо, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.