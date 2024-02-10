Мир 10 февраля 2024, 02:39 Фронт ВСУ начал трещать по швам под ударами России Украинский журналист Бутусов: ВСУ запаниковали из-за российского наступления РИА «Новости»

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По всей линии боевого соприкосновения царит критическая обстановка из-за наступления российских войск. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник украинского министра обороны Юрия Бутусова на своем YouTube-канале.

«Фронт трещит, <…> на некоторых участках, мы видим, нашим (украинским — прим. ред.) войскам уже приходится отходить», — сказал он.

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По словам Бутусова, ВС России имеют «большое преимущество» в оснащенности и численности войск, российские военные перешли в наступление почти «на всех участках».

По словам бывшего советника главы Минобороны Украины, руководство страны не только оставило ВСУ без пополнений из-за провальной мобилизации, но и не организовало военное производство в государстве.

«Проблемы очень большие», — признался Бутусов.

Ранее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что украинское руководство разрешило военкоматам работать круглосуточно. По его словам, благодаря этому они смогут в новом режиме налагать административные взыскания и осуществлять проведение медицинских осмотров.