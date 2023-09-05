Мир 05 сентября 2023, 17:15 Фридмана обвинили на Украине в спонсировании спецоперации СБУ обвинила российского бизнесмена Фридмана в спонсировании СВО и армии РФ РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины обвинила сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана в финансировании российской армии и спецоперации. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале СБУ.

По данным украинского ведомства, с начала СВО Фридман якобы вложил около двух миллиардов рублей в несколько российских военных заводов. Для этого бизнесмен использует активы консорциума «Альфа-Групп», заявила Служба безопасности Украины.

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«Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком „Армия России“», — сообщили в СБУ.

Фридман организовал сбор помощи для российских военнослужащих, указало украинское ведомство. По сведениям СБУ, страховые компании сооснователя Альфа-банка будто бы взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья бойцов Вооруженных сил России.

Служба безопасности предъявила бизнесмену обвинение по статье о «спонсировании насильственной смены или свержения конституционного строя, захвата власти или изменения границы Украины», сообщил RT. По ней наказывают тюремным сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

В начале августа Фридман попал под американские санкции. Бизнесмена внесли в этот список вместе с бывшим председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном.