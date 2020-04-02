Фридлянд ответил украинскому музыканту на шутку о русских

По его мнению, «за много лет — даже не за последние пять лет — эта идея русофобии там (на Украине. — Ред.) в общем, выпестовывалась».

«Мне просто жаль этих людей. Тем более, что большинство из них русские, с фамилиями русского происхождения, русскоязычные», — рассказал Фридлянд.

Также продюсер добавил, что у таких людей «ума мало, амбиции большие, правительство хреновое».