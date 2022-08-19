Запуск «Северного потока — 2» сейчас не стоит для Берлина на повестке дня. Об этом заявил представитель Кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер, которого процитировал ТАСС.

«В принципе, нужно сказать, что мы остановили процесс сертификации „Северного потока — 2“ — и по понятным причинам. Возобновление проекта не стоит на повестке дня», — сообщил он.

Ранее заместитель председателя Свободной Демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки отметил необходимость ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Он сказал, что газ, поступающий по «Северному потоку — 2», «не более аморален», чем тот, что поступает по «Северному потоку». Политик выразил мнение, что веских причин не вводить в эксплуатацию газопровод нет. Но во фракции либералов ФРГ не поддержали эту идею.

По мнению экспертов, решения Европы в сфере энергетики могут обернуться гибелью сотен тысяч людей предстоящей зимой. Результатом собственного энергетического эксперимента станет смертельная зима.