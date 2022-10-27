27 октября 2022, 10:56
ФРГ сочла невозможным использование второй нитки «Северного потока — 2» из-за взрывов
Der Spiegel: власти ФРГ заявили о невозможности использования второй нитки «СП-2»
Правительство ФРГ заявило, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов технически невозможно. Об этом сообщило онлайн-издание Der Spiegel.
«Диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки, <…> технической возможности использования в принципе больше не имеется», — сказано в сообщении.
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Издание напомнило, что ранее «Северный поток — 2» не получил необходимую для запуска сертификацию. Таким образом, после разрушений ниток морских газопроводов вопрос поставок российского топлива сам собой отпал.
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В начале сентября президент России Владимир Путин подтвердил готовность включить «Северный поток — 2», запуск которого заморозила Германия, написали «Известия». Затем, в середине октября, на «Российской энергетической неделе», глава государства обратил внимание, что Россия все еще готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке трубопровода.
Германия
Газопровод Северный поток — 2
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