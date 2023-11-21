21 ноября 2023, 17:41
ФРГ передаст Украине вторую партию ПВО IRIS-T SLM с новым пакетом военной помощи
Писториус: Германия передаст ВСУ четыре системы ПВО IRIS-T SLM
Немецкие власти предоставят Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые войдут в очередной пакет военной помощи на 1,3 миллиарда евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Его процитировал телеканал n-tv.
Помимо систем ПВО, Германия передаст ВСУ артиллерийские снаряды. В общей сложности европейская страна пообещала украинскому руководству 12 установок IRIS-T SLM. Три из них уже прибыли в республику, четвертая поступит в зимний период.
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Вторую партию из четырех систем передадут уже в 2024 году. А обещанные во вторник, 21 ноября, IRIS-T SLM станут частью третьей партии, запланированной на 2025 год.
Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. В планах министра обороны ФРГ были встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой Рустемом Умеровым.
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