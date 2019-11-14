«Ради диверсифицированного обеспечения Европы газом нам нужен как „Северный поток — 2“, так и транзит через Украину», — цитирует Хермеса «Утро.ру».

По его словам, с запуском российского газопровода перспективы на дополнительный импорт энергетических ресурсов улучшатся, поскольку Берлин отказывается от атомной и угольной энергетики. Кроме того, ожидается, что и ценообразование будет более стабильным.