Мир 09 января 2024, 08:19 ФРГ назвала сроки начала переговоров России и Запада по Украине Моосдорф: Россия и Запад могут начать переговоры по Украине в 2024 году Unsplash

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Переговоры России и Запада по решению конфликта на Украине могут начаться в 2024 году. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы [экс-президента США] Дональда Трампа в Америке», — сказал он.

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По его словам, на победу Трампа надеются «разумные люди во всем мире». Депутат бундестага заверил, что у действующего американского лидера Джо Байдена и его «коррумпированных стратегов руки по локоть в крови». А людям такое положение дел надоело, добавил он.

На выступлении в Айове Трамп заявил, что Байден ведет «опасную политику». Его действия, по мнению бывшего президента США, могут спровоцировать начало новой мировой войны и уничтожить Соединенные Штаты. При этом Трамп заверил, что именно он в состоянии спасти страну от «неминуемой пропасти».