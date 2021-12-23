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    23 декабря 2021, 22:39

    ФРГ и Франция поддержали решение контактной группы о прекращении огня в Донбассе

    Дарья Морозова

    Германия и Франция поддержал решение трехсторонней контактной группы о соблюдении мер по прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, они назвали это решение «значительным вкладом в ситуацию с безопасностью».

    «Мы приветствуем тот факт, что участники встречи трехсторонней контактной группы выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня», — сказали МИД Германии и Франции.

    Там они выступили за соблюдение режима прекращения огня и продолжение переговоров о дальнейших шагах в гуманитарной сфере.