ФРГ и Франция поддержали решение контактной группы о прекращении огня в Донбассе

Германия и Франция поддержал решение трехсторонней контактной группы о соблюдении мер по прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, они назвали это решение «значительным вкладом в ситуацию с безопасностью».

«Мы приветствуем тот факт, что участники встречи трехсторонней контактной группы выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о прекращении огня», — сказали МИД Германии и Франции.

Там они выступили за соблюдение режима прекращения огня и продолжение переговоров о дальнейших шагах в гуманитарной сфере.