ФРГ и Австрия намерены открыть границы

По данным издания, сегодня между Австрией и Германией открылись небольшие пограничные переезды в районе Верхней Австрии и федеральной земли Бавария. Уточняется, что люди, прибывающие в Австрию, обязаны находиться в режиме самоизоляции две недели или предоставить медицинскую справку с отрицательным результатом на коронавирус.