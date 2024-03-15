Мир 15 марта 2024, 07:28 Френдли файер. Украинские военные обстреляли Волчанск Марочко: артиллерия ВСУ обстреляла подконтрольный Киеву Волчанск РИА «Новости»

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Подконтрольный Украине город Волчанск в Харьковской области попал под массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Жители населенного пункта Волчанск попали под артиллерийский обстрел ВСУ, повреждения получила гражданская инфраструктура, среди мирного населения есть пострадавшие. Местные говорят, что стреляли с территории Харьковской области», — сказал он.

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Марочко добавил, что местные жители исключили случайный дружественный огонь, потому что ВСУ совершили атаки с большими временными интервалами.

В ночь на пятницу стало известно о нескольких сильных взрывах в Харьковской области. Более подробные сведения о ЧП пока что не поступали, однако в пределах города Чугуев срабатывала система воздушной тревоги.