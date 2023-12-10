Мир 10 декабря 2023, 09:55 Фрегат ВМС Франции сбил два дрона над Красным морем AFP: французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дрона из Йемена Википедия

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Многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил над Красным морем два дрона, летевших прямо на него со стороны Йемена. Об этом написало AFP, ссылаясь на информацию Главного штаба ВС Франции.

По информации агентства, французские моряки 9 декабря сбили один дрон около 21:30 (23:30 по московскому времени), второй — в 23:30 (01:30). Летательные аппараты перехватили в 110 километрах от берегов Йемена.

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Строительство фрегата Languedoc началось в 2011 году, в 2014 году его спустили на воду, а в 2016-м — приняли на вооружение ВМС Франции. Морское судно названо в честь Лангедока — исторической области на юге Франции. Фрегат предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, противовоздушной и противоракетной обороны кораблей.

Ранее йеменские хуситы неоднократно заявляли, что готовы атаковать любое судно в Красном море, если оно перевозит груз для Израиля. На фоне этих угроз доставку грузов через Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, могут приостановить.