FreeAssangeNOW. Сторонники основателя WikiLеаks по всему миру объединились против суда

Суд отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить рассмотрение дела. Слушание пройдет в феврале 2020 года. Однако уже сейчас перед зданием суда собралась толпа поддерживающих основателя WikiLeaks. Они требуют отпустить журналиста немедленно. В Сети пользователи пишут гневные посты с хештегом #FreeAssange.

Адвокаты Джулиана Ассанжа просили суд отложить рассмотрение дела о его экстрадиции в США на три месяца. Представители журналиста решили, что им нужно больше времени на подготовку к разбирательству. Немаловажную роль сыграло то, что до этого основатель WikiLeaks фактически не мог лично участвовать в подготовке к суду. Однако Вестминстерский магистратский суд Лондона отклонил прошение. Об этом сообщили в Euronews.

В Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за шпионаж, публикацию секретных военных и дипломатических документов. Перед зданием суда собрались сторонники журналиста, которые призвали власти Великобритании не выдавать основателя WikiLeaks США и немедленно отпустить на свободу.

Не менее активно повели себя и пользователи Сети. Они решили дистанционно поддержать Ассанжа. Twitter завален постами с хештегом #FreeAssange и #FreeAssangeNOW.

«Освободите Ассанжа прямо сейчас и заключите в тюрьму Цукерберга и Шалтая-Трампа (по аналогии с Шатаем-Болтаем — прим. „360“), если вы заинтересованы в справедливости! Пожалуйста, защищайте свободу прессы, свободу слова и СВОЮ СОБСТВЕННУЮ СВОБОДУ!» — пишет пользователь Joe Bloww.

Ассанж плохо понял происходящее на заседании в суде Подробнее

«Судья Ванесса Барайцер должна опустить голову от стыда. Делать грязную работу коррупционеров в лице Минюста США от имени Глубинного государства, чтобы удостовериться, что человека приговорят к его смерти за публикацию того, что не нравится темным силам. Какая карьера, низкая даже для злобного Барайцера. #FreeAssange», — считает RightYourWrong.

«Очень грустно. То, что они сделали с ним, неправильно. Стоило ли это той боли, которую он пережил… Надеюсь, то, что он пролил свет на коррупцию людей, еще сыграет свою роль», — Rafael Nedal.

«Он (Ассанж — прим. „360“) плачет. Это разбивает сердце, но приятно видеть, что внутри него еще что-то есть, что он НЕ ОДИН», — отмечает Ash.

Некоторые пишут о том, что Ассанжа нужно освободить любой ценой. Люди просят о помощи и говорят, что решение суда и заточение настоящего, по их мнению, журналиста разбивает их сердца. Кто-то даже предлагает вручить основателю WikiLeaks Нобелевскую премию мира вместо ареста.

Один из сторонников журналиста даже написал #FreeAssange на песке пляжа Тамарама, Сидней.

Поможет ли такая активная поддержка Ассанжу, пока не известно. Дело по существу рассмотрят в феврале 2020 года. Тогда ситуация с экстрадицией журналиста должна проясниться.