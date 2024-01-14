Мир 14 января 2024, 19:39 Фредерика Х провозгласили новым королем Дании Королем Дании официально провозгласили Фредерика Х Rodrigo Reyes Marin/AFLO/globallookpress

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провозгласила Фредерика X новым короолем страны. Трансляцию торжественного мероприятия провел телеканал Danmarks Radio.

Монарх получил власть от своей матери Маргрете II, которая ушла в отставку сегодня, 14 января. Премьер поблагодарила королеву-мать за 52-летнее руководство Данией, после чего трижды произнесла: «Ее Величество королева Маргрете II отреклась от престола. Да здравствует Его Величество король Фредерик X!»

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Стоя на площади у замка Кристиансборг, Фредериксен несколько раз крикнула «Ура!» в честь нового короля. То же самое сделали местные жители, присутствовавшие на церемонии.

После слово взял сам Фредерик X, который обратился к гражданам с балкона. Он поблагодарил свою мать и произнес девиз «Связан, обязан, за Королевство Дания». После этих слов к королю подошли его жена, королева Мэри, и их дети.

В октябре прошлого года Фредерик оказался в центре громкого скандала из папарацци, которые сфотографировали его в обществе предполагаемой любовницы. Речь идет об участнице реалити-шоу Хеновеве Казанове, для встречи с которой будущий монарх тайно прилетел в Мадрид. Они долго ужинали в ресторане, после чего переместились в квартиру Казановы.