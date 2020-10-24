Фразу папы римского об одобрении католической церковью однополых браков перевели неправильно. Подлог допустили намеренно.

«В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями — чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Ватикане даже провели внутреннее расследование и выяснили, что в интервью, которое проходило на испанском языке, не употреблялось слово «брак». Папа римский говорил о сожительстве двух людей и их юридических правах: наследовании, общем имуществе, социальной помощи. Источник не отрицает, что понтифик, как и весь Ватикан, поддерживает традиционный брак, основы которого остаются нерушимы.

Ранее об одобрении папой римским однополых браков сообщил сайт Ura.ru. Понтифик в документальном фильме Евгения Афинеевского сказал, что гомосексуалы тоже имеют право на семью и на правовую защиту, так как они «дети Божьи». Для этого им нужно разрешить оформлять отношения официально.