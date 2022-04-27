Французы закидали Макрона помидорами. Видео

Первый выход к людям после победы на президентских выборах закончился для президента Франции Эммануэля Макрона «обстрелом» помидорами. Как сообщил телеканал BFMTV, все произошло на рынке в городе Сержи префектуры Валь-д’Уаз. Момент атаки на президента Франции попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что во время общения Макрона с жителями в него полетел помидор черри. Охрана оперативно раскрыла зонт, чтобы прикрыть своего начальника. Примечательно, что один из охранников криком: «Мужики!» — призвал коллег на помощь.

По данным журналистов, метатель помидоров в президента Франции промахнулся. Макрон не пострадал и продолжил движение по рынку в окружении охраны и с зонтом над головой.

Эммануэль Макрон победил во втором туре выборов президента Франции с результатом 58,5% голосов. За его главного конкурента, кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 41,45% избирателей.