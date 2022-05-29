Французы заявили о беспомощности Макрона и Шольца на переговорах с Путиным

Статья о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на сайте французской газеты Le Figaro собрала большое количество критических комментариев от читателей.

Возмущение вызвали просьбы европейских лидеров отпустить боевиков националистического батальона «Азов»*, а также их заявления об экспорте зерна.

«Почему идет речь только об освобождении боевиков „Азова“*, а не попавших в плен украинских военных? Что особенного в этих националистах?» — написал один из комментаторов.

Заявления европейских политиков назвали пустыми и не имеющими никакого политического веса. Читатели также напомнили Макрону, что выборы уже прошли, поэтому все его звонки Путину не принесут ему новых политических очков.

«Сначала они ввели против России масштабные санкции, а теперь звонят Путину с просьбой обеспечить поставки зерна. Это выглядит нелогично», — говорится в одном из комментариев.

«Макрон в ходе разговора, как обычно, закатил глаза и сжал кулаки. Но какой результат?» — написал читатель издания.

«Они абсолютно беспомощны как переговорщики, на какой результат они рассчитывали?» — спросил комментатор у авторов материала.

*«Азов» — боевое националистическое объединение, запрещенное в России.