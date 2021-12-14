Французы выступили за возвращение памятника Наполеону
Жители французского Руана проголосовали за возвращение памятника Наполеону Бонапарту на Ратушную площадь. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
Памятник, установленный на площади в 1865 году, демонтировали для реставрации в 2020. После этого в мэрии Руана провели опрос, чтобы узнать, хотят ли жители возвращения конной статуи после реставрации. В опросе приняли участие более четырех тысяч жителей, 68% из которых высказались за возвращение памятника императору.