Мир 18 августа 2023, 19:41 Французы выступили за признание Крыма российским Le Figaro: более 43% граждан Франции выступили за отказ Украины от территорий РИА «Новости»

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Почти половина читателей французского издания Le Figaro разделила позицию экс-президента Франции Николя Саркози, заявившего, что Крым был и остается территорией России.

Французам задали вопрос: должна ли Украина уступить России территории для достижения мира, как предлагает Николя Саркози? В ходе опроса 43,14% респондентов ответили утвердительно, а 56,81% высказались против.

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В комментариях к материалу многие читатели призвали Украину отказаться от потерянных территорий и как можно скорее заключить мир в Россией.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro напомнил, что Крым исторически является российским. При этом он предложил провести новый референдум с международными наблюдателями. По его словам, такие же голосования нужно провести и в новых регионах России, чтобы окончательно закрыть вопрос перед Украиной.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал мнение Саркози о Крыме преступной логикой. Он обвинил бывшего лидера Франции в «торговле чужими территориями».