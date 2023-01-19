Мир 19 января 2023, 15:49 Французы выступили против возможной отправки на Украину танков Leclerc Читатели Le Figaro заявили, что победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС YouTube

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Читатели газеты Le Figaro прокомментировали сообщения о возможной отправке французских танков Leclerc на Украину. По мнению французов, подобные решения приведут к разжиганию конфликта.

Многие комментаторы заявили, что готовность стран Запада отправить еще большее количество оружия киевскому режиму говорит о больших проблемах руководства Украины.

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Один из пользователей заметил, что такое положение дел свидетельствует о большой панике, а до «маленьких украинских побед» еще далеко. По его словам, надеявшиеся на скорое поражение России теперь видят, что пока ничего не решено, а прогнозы ошибочны.

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«Никто не может предсказать будущее, и все случаи возможны! Кроме того, победа России станет смертельной катастрофой для НАТО и ЕС», — заявил он.

Другой комментатор высказал мнение, что французские власти способствуют только эскалации конфликта. Третий заметил противоречия в заявлениях о том, что Франция не воюет с Россией, но при этом поставляет киевскому режиму оружие.

Ранее американские средства массовой информации писали, что США могут уже 19 января объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».