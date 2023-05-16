Мир 16 мая 2023, 01:37 Французы высмеяли Макрона и Зеленского за передачу Украине «бронированных пенсионеров» Figaro: французы недовольны передачей Украине танков AMX-10RC и гонкой вооружений Unsplash

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Читатели французского журнала Le Figaro раскритиковали правительство и президента Эммануэля Макрона за передачу Украине легких танков AMX-10RC. Они заявили, что Франция оказывает поддержку лишь на словах, а устаревшие танки назвали «бронированными пенсионерами».

«Танки AMX10RC — военный „хит“ 1970 года. [Президент Украины Владимир] Зеленский даже не соображает, что ему втюхивают бронированных пенсионеров. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не помнит, когда именно, так давно это было», — написал один из комментаторов.

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Второй читатель отметил, что Макрон и Зеленский не стоят внимания. Он призвал подумать о тех, кто погибает в бою. Третий комментатор отметил, что поставки оружия, в том числе и танков, оплачивают французы.

«Западные страны соревнуются, кто обучит больше украинских солдат. Это может плохо для них закончиться. Ведь это настоящая гонка вооружений — кто даст технику поопаснее», — подчеркнул юзер.

О поставках новой партии вооружений на Украину сказано в совместном заявлении президентов Зеленского и Макрона. Франция обещала оснастить танками несколько батальонов ВСУ.