Мир 10 февраля 2023, 12:27 Французы высмеяли идею Макрона отозвать у Путина орден Почетного легиона Французы назвали орден Почетного легиона шоколадной медалью после слов Макрона о Путине Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отзовет у российского лидера Владимира Путина орден Почетного легиона, врученный ему в 2006 году экс-президентом Жаком Шираком. Однако читатели Le Figaro высмеяли эту идею. Французы усомнились в ценности награды.

«Чего стоит орден Почетного легиона?» — спросил пользователь с ником Уинстон.

Реклама

«Я думаю, что Путин будет травмирован. После такого заявления Путин, должно быть, почувствует себя униженным, увидев, что с него сняли это украшение, которое давно потеряло всякий смысл», — сыронизировал Ле Пти Триатон.

Реклама

«Если Макрон лишит его ордена Почетного легиона, Путин немедленно прекратит все… это точно», — заметил abraxas44.

«Как? Он потеряет свою шоколадную медаль? Путин дрожит», — написал аноним.

«Макрону пришлось очень-очень крепко сжать свои маленькие кулачки, чтобы принять это решение», — отметил Pignon.

Ранее британцы обрушились с гневными комментариями на главу МИД Германии Анналену Бербок, которая высказалась против решения Путина объявить временное прекращение огня в зоне спецоперации в Рождество.