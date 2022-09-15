Французы возмутились после слов фон дер Ляйен о России | 360°

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Французы возмутились после слов фон дер Ляйен о России

Читателей Le Figaro возмутил отказ главы Еврокомиссии фон дер Ляйен «мириться» с Россией

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала возмущение читателей французской газеты Le Figaro своим заявлением о том, что сейчас еще не пришло время «мириться» с Россией.

Глава Еврокомиссии заявила об этом в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента. Она призвала сохранять санкции против России, поскольку сейчас, по ее словам, еще не пришло время налаживать отношения с Москвой. Она также сообщила о своей будущей поездки в Киев. Там фон дер Ляйен намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить помощь от Европы.

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Читателей газеты возмутило то, что фон дер Ляйен не является выборным чиновником и не может принимать решения по санкциям, отметило РИА «Новости».

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«Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?» — задался вопросом один из пользователей.

Он назвал слова фон дер Ляйен «чушью», а саму чиновницу сравнил с премьером Великобритании Лиз Трасс, отметил RT.

«Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину», — заметил пользователь.

Еще один читатель газеты и вовсе задался вопросом о том, как можно было «такую ​​женщину назначить председателем Комиссии». Еще один пользователь написал, что чиновница является высокопоставленным немецким госслужащим, он призвал снять ее с должности.

«Мне нравится эта дама, она собирается разрушить ЕС — бесполезная штука вроде НАТО!» — написал еще один юзер.

Франция

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