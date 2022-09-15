Французы возмутились после слов фон дер Ляйен о России | 360°

Французы возмутились после слов фон дер Ляйен о России
Читателей Le Figaro возмутил отказ главы Еврокомиссии фон дер Ляйен «мириться» с Россией
Pxhere.com
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала возмущение читателей французской газеты Le Figaro своим заявлением о том, что сейчас еще не пришло время «мириться» с Россией.
Глава Еврокомиссии заявила об этом в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента. Она призвала сохранять санкции против России, поскольку сейчас, по ее словам, еще не пришло время налаживать отношения с Москвой. Она также сообщила о своей будущей поездки в Киев. Там фон дер Ляйен намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить помощь от Европы.
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Читателей газеты возмутило то, что фон дер Ляйен не является выборным чиновником и не может принимать решения по санкциям, отметило РИА «Новости».
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«Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?» — задался вопросом один из пользователей.
Он назвал слова фон дер Ляйен «чушью», а саму чиновницу сравнил с премьером Великобритании Лиз Трасс, отметил RT.
«Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину», — заметил пользователь.
Еще один читатель газеты и вовсе задался вопросом о том, как можно было «такую женщину назначить председателем Комиссии». Еще один пользователь написал, что чиновница является высокопоставленным немецким госслужащим, он призвал снять ее с должности.
«Мне нравится эта дама, она собирается разрушить ЕС — бесполезная штука вроде НАТО!» — написал еще один юзер.