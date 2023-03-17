Эксклюзив 17 марта 2023, 12:40 Французы устали от поддержки Украины Политолог Колчин: французы устали от НАТО и поддержки Украины РИА «Новости»

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Лидер консервативной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти страны выйти из НАТО, потому что политика альянса толкает Европу к третьей мировой войне, требуя поставлять Украине все больше оружия. В своем заявлении политик призвал жителей страны выйти на марш мира, чтобы остановить безумные решения действующих властей. Политолог Петр Колчин в беседе с «360» заявил, что идеи Филиппо найдут поддержку среди французов, которые сильно устали от поддержки Украины и возмутились повышением пенсионного возраста.

Он подчеркнул, что милитаристский дискурс, который продвигает НАТО в Европе, вызывает сильное раздражение среди французского населения. Большая часть жителей понимают, что действующие власти путем поддержки Украины только усиливают эскалацию, которая может перерасти в настоящую войну.

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«Франция передала Украине большой объем военной и другой помощи. Это огромный объем денег. В условиях, когда в стране проходят серьезные протесты против повышения пенсионного возраста, траты бюджетных средств на другую страну вызывают много вопросов у налогоплательщиков. Французы не согласны с тем, что им нужно работать еще больше, чтобы субсидировать милитаристскую и националистическую политику Украины», — заявил Колчин.

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Политолог отметил, что все больше французов приходят к этому пониманию и потребуют от действующего президента страны Эммануэля Макрона ответить за свои шаги.

Акции протеста против пенсионной реформы прошли в центре Парижа в минувший четверг, 16 марта. Митинги переросли в беспорядки. Участники выстроили на улицах баррикады и забросали прибывших на место сотрудников полиции камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. По официальным данным, количество задержанных превысило 200 человек. Их обвинили в погромах и поджогах.