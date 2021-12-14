Читатели французской газеты Le Figaro не одобрили заявлений чиновников США о том, что G7 имеет единое мнение о последствиях, с которыми может столкнуться Россия при эскалации украинского конфликта.

Так, пользователь DARIUS47 заявил, что G7 закрывают глаза на преступления киевского режима, продолжая во всем обвинять только Россию. Из уст tarte au marron прозвучало сравнение ситуации с эскалацией напряжения вокруг Ирака и последующим вторжением туда США. Mitsu hirato заявил еще прямее: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится противостоять.

«А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», — подводит итог этот пользователь.

«Русофобия, как и любая фобия, — следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», — заявил Barbiers et guignoles.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал неработающей стратегию НАТО по так называемому «непровоцированию России».