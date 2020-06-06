    06 июня 2020, 04:09

    Французы убили лидера «Аль-Каиды»* в Северной Африке

    Кирилл Фролов

    Французские военные при поддержке союзников убили главаря запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» Абдельмалека Друкдаля. Операция проходила 3 июня на севере Мали, сообщило министерство обороны Франции.
    Французы убили лидера «Аль-Каиды»* в Северной Африке

    Вместе с Друкдалем были ликвидированы его ближайшие соратники. Террорист руководил группами «Аль-Каиды»* в Северной Африке и в африканском регионе Сахель — на границе между Сахарой и более плодородными южными землями.

    В феврале США объявили о ликвидации лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»* Касима аль-Райми. Эта террористическая ячейка совершала преступления против гражданских лиц в Йемене. Аль-Райми, в частности, планировал убить американского посла.

    *«Аль-Каида» и «Аль-Каида в странах исламского Магриба» признаны в России террористическими организациями, их деятельность запрещена.