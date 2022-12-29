Мир 29 декабря 2022, 03:36 Французы стали чаще воровать в магазинах базовые продукты — СМИ TF1: магазины во Франции стали чаще жаловаться на кражи с прилавков базовых продуктов freepik

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Во Франции увеличилось количество магазинных краж, сообщил телеканал TF1. Число жалоб за восемь месяцев 2022 года выросло на 17%, при этом чаще воровать стали продукты базового списка. На защиту от воров призвали искусственный интеллект.

Раньше владельцы магазинов в основном сталкивались с «полупрофессиональными ворами», то сейчас чаще попадаются «дилетанты».

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«Сейчас это скорее пожилые люди, пенсионеры, которые крадут кусок масла, сыра или ветчину, в основном базовые продукты», — рассказал телеканалу директор одного из супермаркетов.

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Магазины во Франции стали чаще использовать специальные метки для предотвращения краж. Их закрепляют на продуктах, в основном, на бутылках с алкогольными напитками. Однако в последнее время стала актуальной защита на банках с консервами. Телеканал показал работу камер видеонаблюдения с искусственным интеллектом, которые автоматически сообщают о подозрительных действиях «покупателей».