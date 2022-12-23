Мир 23 декабря 2022, 14:10 Французы согласились со словами Макрона о последствиях членства Украины в НАТО Читатели Le Figaro поддержали слова президента Франции Макрона об Украине в НАТО РИА «Новости»

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Читатели газеты Le Figaro согласились с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который назвал возможное членство Украины в НАТО конфронтационным шагом по отношению к России. Пользователи Сети отметили, что руководство Североатлантического альянса должно сдержать обещание о нерасширении, а также учесть обеспокоенность РФ в области безопасности.

По мнению французского лидера, сценарий со вступлением Украины в НАТО не является наиболее вероятным. В любом случае необходимо предоставить гарантии безопасности России, подчеркнул Макрон.

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«Здесь он прав, и его слова более сознательны и разумны, чем у других лидеров. Мы должны выйти из этого конфликта с разумным и прочным миром», — отметил один из комментаторов.

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Другой подчеркнул, что «слово и соглашение всегда должны соблюдаться».

«Наконец! Лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, что третьей мировой войны удастся избежать», — подчеркнул читатель газеты.

Ранее Макрон заявил о необходимости достижения Европой большей независимости от США. По мнению французского лидера, регион должен обеспечить военную и технологическую автономию.