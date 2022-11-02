Французы согласились с выводами России по диверсиям на «Северных потоках» | 360°

02 ноября 2022, 05:35
Французы согласились с выводами России по диверсиям на «Северных потоках»
Читатели Le Figaro согласились с выводами России о терактах на «Северных потоках»
Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали материал, посвященный заявлению России о причастности британских спецслужб к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В комментариях они пришли к выводу, что Москва права.
В Минобороны России заявили, что британцы планировали и реализовали теракт 26 сентября, когда пострадали нитки российского газопровода. В Кремле также располагают этими данными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Пользователи считают, что теракты на «Северных потоках» могли быть выгодны только Британии и США. Для Вашингтона это означало бы вытеснение России с европейского энергетического рынка для последующей продажи собственного сжиженного газа.
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«Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!» — написал комментатор.
Другие согласились с его точкой зрения, увидев в диверсии масштабный заговор Запада. Ранее политолог Юрий Самонкин заметил, что теракт на «Северных потоках» разрушил европейское единство. Страны еврозоны оказались под ударом из-за энергетического кризиса.
Газопровод Северный поток — 2
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