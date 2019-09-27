Французы собрались у Елисейского дворца после смерти Жака Ширака

Сообщения можно будет написать до воскресенья включительно. Понедельник 30 сентября объявлен во Франции днем национального траура. В полдень по местному времени (13:00 по московскому) в соборе Сен-Сюльпис состоится поминальная служба по экс-президенту. Вероятно, в тот же день его похоронят.

День траура по Жаку Шираку объявили во Франции Подробнее

Жак Ширак был мэром Парижа с 1977 года вплоть до своего избрания президентом в 1995 году. Во главе страны он находился по 2007 год. При нем президентский срок был снижен с семи до пяти лет.

В 2005 году у политика обнаружили заболевание сердечно-сосудистой системы. Последние три года, после кончины старшей дочери, он практически не появлялся на публике.

Жак Ширак умер в окружении близких на 87-м году жизни.