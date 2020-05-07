Французы смогут пользоваться общественным транспортом только для поездок на работу из-за коронавируса

Во Франции постепенно будут снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Чтобы избежать толп после карантина, в Париже и окрестностях решили не открывать передвижение на общественном транспорте полностью. Ездить на метро и автобусах можно только на работу и обратно.

«Работодатели должны выдавать особое разрешение, в котором будет указано время прибытия и каким транспортом должен пользоваться сотрудник», — рассказал телеканалу France 2 госсекретарь по вопросам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Проверять разрешения будут в первую очередь у железнодорожных вокзалов и в метро. Также Джеббари заявил, что всем пассажирам будут бесплатно выдавать защитные средства на время передвижения. Если число заболевших снова будет расти, власти Франции готовы закрыть автобусные и трамвайные маршруты.

Выход страны из режима самоизоляции намечен на 11 мая. Франция — на шестом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом и на четвертом — по числу жертв. В стране — 174 224 заболевших и 25 812 умерших от COVID-19.