Мир 01 апреля 2023, 22:31 Французы разозлились из-за новых трат на Украину Читатели Le Figaro резко оценили покупку новых вооружений для ВСУ за счет ЕС Pxhere

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Читатели французской газеты Le Figaro резко прокомментировали новость о том, что Украина заказала у Польши сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, которые произвели по лицензии Финляндии.

Пользователи возмущены тем, что покупку оплатят США и страны Евросоюза.По их мнению, это спровоцирует растрату бюджетных денег на конфликт на Украине.

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«Когда они говорят „оплачено ЕС“, подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику, » — написал dutch.

«А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» —не без иронии написал vaudioux14.

«Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки», — отметил Anonyme.

Некоторые пользователи отметили тот факт, что мнения французов по данному вопросу не спрашивали. Другие же указали, что такое потакание интересам США потом дорого обойдется самой Европе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украине продадут 100 бронетранспортеров Rosomak. Их производят на заводе в городе Семяновице-Сленске. Польское агентство печати также уточнило, что это не единственный контракт для завода по производству БТР.