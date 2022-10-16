Французы раскритиковали уход компании Danone с российского рынка | 360°

Мир 16 октября 2022, 11:39 Поделиться Telegram

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Viber Французы раскритиковали уход компании Danone с российского рынка Le Figaro: французы возмутились уходом компании Danone из России

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Французы осудили решение об уходе с российского рынка компании по производству молочных продуктов Danone. Мнение читателей, которые назвали новость об отказе от контроля над российским сегментом бизнеса капитуляцией перед Еврокомиссией, опубликовало издание Le Figaro.

Пользователь Mistinguett отметил, что уход Danone не станет потерей для людей в России, нишу компании займут другие производители. Lesceptredottokar обвинил США в уничтожении очередной французской компании. British Lord продолжил эту мысль, подчеркнув, что ЕС вырыл себе могилу.

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«Danone капитулирует перед лицом Урсулы (фон дер Ляйен. — прим. ред.)», — заметил читатель под ником triple_7.

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Danone объявила о решение покинуть российский рынок 14 октября. Компания приняла решение инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России, посчитав такой вариант лучшим для сотрудников и партнеров. С начала 2022 года на бизнес EDP в России пришлось около 5% чистых продаж Danone.

В марте Danone сообщила о продолжении работы в России, написали Дни.ру.

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