Позиция главы украинского МИД Дмитрия Кулебы по поводу затянувшегося вступления страны в НАТО вызвала недоумение у читателей французского издания Le Figaro. Они сочли это «плохой идеей» и не захотели «выводить из себя Россию у ее границ».

«Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией», — приводит РИА «Новости» комментарий читателя французской газеты.

По мнению другого комментатора, Зеленский «может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится».

«Выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, — плохая идея», — написал третий комментатор.

Днем ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил возмущение в адрес европейских партнеров. По его мнению, они слабо поддерживают вступление Украины в североатлантический альянс. Страны-члены НАТО ничего не делают для того, чтобы Украина вошла в их число, считает Кулеба.

В середине мая Кулеба заявил, что Украина рассчитывает получить от НАТО ту поддержку, которую Альянс может предложить для помощи государству в противостоянии с Россией, уточнило ИА Nation News.