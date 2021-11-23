Французская газета Le Figaro опубликовала статью политолога Николя Бавере, в которой он написал, что Россия якобы закрыла своей тенью всю Европу. Это очень не понравилось читателям издания — они раскритиковали эти тезисы в комментариях.

«А почему никто не говорит о тени, которую Вашингтон простер на Европу? Вот уж кто и вправду нагнал мраку, двигая свои пешки прямо к стенам России!» — написал пользователь с ником JFB.

Читатель elrousa2 заявил, что жители Европы находятся под влиянием Соединенных Штатов, которые пытаются расколоть Запад на сторонников и противников демократии. Occitane отметил, что президент РФ Владимир Путин — разумный руководитель с твердым характером, призвал поменять отношение к России и увидел будущее в дружбе и союзничестве.

На прошлой неделе читатели Le Figaro отреагировали на статью о том, что Россия якобы стянула войска к границе с Украиной. Некоторые из них выразили недовольство политикой НАТО и заявили о том, что Украина должна воссоединиться с РФ по примеру ГДР и ФРГ.