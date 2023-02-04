Мир 04 февраля 2023, 07:50 Французы раскритиковали Макрона за помощь Украине Читатели Le Figaro упрекнули президента Франции Макрона в эскалации ситуации на Украине Unsplash

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Желание президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность поставок Украине боевых самолетов лишь дополнительно спровоцирует новый виток напряженности в зоне конфликта. Об этом читатели Le Figaro написали в комментариях к соответствующей статье на сайте издания.

Французы возмутились тем, что Макрон нацелен на передачу военной техники ВСУ, тем самым ухудшая обороноспособность своей страны.

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«Почему он это делает? После начала конфликта мы дошли от поставок продовольствия и касок до передачи тяжелых танков и боевых самолетов! Когда же мы в итоге остановимся? Макрон только ухудшает ситуацию», — написал читатель

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Другой подписчик издания отметил, что военные поставки Украине слишком дорого обходятся для Франции.

«Наверное, ответы на эти вопросы кроются в параллельном мире. Непонятно лишь, сколько сотен лет нужно будет Украине для погашения долга после проигранной войны», — добавил он.

Ранее глава французского движения «Патриоты» назвал Макрона послушным песиком НАТО после высказываний о вероятных поставках самолетов Украине.