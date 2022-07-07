Французы раскритиковали Макрона после слива его переговоров с Путиным

Читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на публикацию СМИ Франции частичного содержания разговора российского и французского президентов — Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

По мнению французов, утечка информации не произошла бы без ведома самого Макрона.

«Макрон сам опустил себя ниже плинтуса этой дешевой уловкой. После этого доверие к нему со стороны других мировых лидеров упадет до нуля», — высказал мнение пользователь под ником Gentilhomme Vieille Canalle 381.

Другой пользователь, под псевдонимом Yaka51, заявил, что слово «этика» «не из словаря нашего королька-солнышка». При этом политика, по его мнению, можно назвать высокомерным.

«Публикация этих переговоров — огромная ошибка. Путин лишился всякого доверия к Макрону на будущих встречах. Это наглядно показывает актерство Макрона. Он пытается выдать комедийный акт в своем исполнении за дипломатию», — добавил vincent cublac.

Пользователь под ником hcalvin согласился с мнением российской стороны о том, что дипломатические разговоры не должны быть раскрыты.

«Стали бы они общаться таким же образом, если бы знали, что эта беседа может быть раскрыта?» — задался вопросом читатель газеты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дипломатическая этика не предполагает слива записей. Так он прокомментировал публикацию фрагментов телефонных переговоров Макрона и Путина.