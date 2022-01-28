Французы раскритиковали Макрона после его беседы с Путиным

Читатели французской газеты Le Figaro ополчились против своего лидера Эммануэля Макрона в комментариях под новостью о его разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. При этом мнения комментаторов разделились, и некоторые необоснованно накинулись и на Россию.

Часть пользователей действительно верит в бездоказательную информацию, что Россия якобы может проявлять некую агрессию. Другие же, наоборот, крайне удивились тому, что НАТО так упорно продвигается к российским границам. Они выразили непонимание, почему некоторые западные страны отказываются идти с Москвой на взвешенный диалог.

«Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав», — написал один из пользователей. «Путин не просит своих соседей стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах», — согласился другой. «США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними», — добавил третий.

Некоторые пользователи задались вопросом о том, зачем Франции вообще нужна вся эта тесная дружба с Соединенными Штатами. Они отметили: все, что пока удается получить от американских друзей, — это просто пустые обещания. Комментаторы написали, что в этом плане Европейскому союзу давно пора бы стать более самостоятельным, сделать так, чтобы его уважали без постоянных заискиваний перед США.