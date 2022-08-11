Французы раскритиковали Латвию за объявление России спонсором терроризма

Решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма читатели французской газеты Le Figaro назвали сведением счетов с РФ. Они напомнили, что прибалтийское государство живет за счет Евросоюза. Латвийский парламент также призвал ЕС прекратить выдачу россиянам туристических виз.

«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР? Эти страны, которые живут на наши деньги, но тем не менее, бегут покупать супердорогие самолеты-истребители F35, дестабилизируют Европу. Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», — написал читатель с ником LMAA.

Другой юзер отметил, что Латвия не имеет большого веса, ее население не превышает двух миллионов человек. Pantxoa 1 отметил, что НАТО «окружили Россию» и расставили по всей границе ракеты.

«НАТО продолжает свою работу по дестабилизации в Европе. Санкции оборачиваются против европейцев. Настоящий враг — это США и НАТО, приносящие беду европейцам», — написал читатель Asinus.

В Латвии, помимо ограничений на въезд, планируют запретить выдачу вида на жительство «новоиспеченным гражданам» России, которые получили гражданство по упрощенной схеме. Запрет на въезд также касается и граждан Белоруссии.