Французы прожили в пещере 40 дней ради эксперимента

Группа из 15 французов 40 дней прожила в пещере. Ученые провели этот эксперимент, чтобы установить, как люди смогут адаптироваться к полной изоляции и жить в таких условиях.

Об этом сообщила Би-би-си. Агентство уточнило, что 15 французов прожили 40 дней в пещере Ломбрис на западе страны. В эксперименте под названием Deep Time приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет.

Они жили в пещере без телефонов, часов и доступа солнечного света. Люди полностью отказались от общения с остальным миром и спали в палатках. При этом они вырабатывали собственную электроэнергию — с помощью велосипеда. Воду брали из колодца на глубине 45 метров под землей. Режим дня приходилось выстраивать по ощущениям — без доступа солнечного света им приходилось опираться только на биологические часы и циклы сна.

Ученые объяснили, что провели эксперимент для выяснения, как люди смогут жить в подобных условиях в случае полной изоляции.

«Наше будущее на этой планете будет меняться. Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен приспосабливаться независимо от ситуации», — сказал руководитель проекта Кристиан Клот.